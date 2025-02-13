Кросби сделал 3 передачи в матче со Швецией. Он 2-й игрок в истории, набравший 3 очка на международном турнире НХЛ в возрасте 37+ лет

Сидни Кросби сделал 3 передачи в матче против Швеции.

Сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ).

Нападающий Сидни Кросби отметился 3 передачами в этой игре.

Кросби (37 лет, 189 дней) стал третьим игроком в истории, набравшим не менее 2 очков на международном турнире НХЛ в возрасте 37 лет или старше.

Ранее это удалось Марио Лемье (2 передачи против Словакии на Кубке мира-2004; 38 лет и 339 дней) и Бобби Халлу (3 (2+1) балла против Финляндии на Кубке Канады-1976; 37 лет, 243 дня).