Якупов про «Авангард»: «Пришел тренер, и не было ни одного хоккеиста, который ныл, говорил: «На фига мне это нужно? Мне тяжело. Так много тренируемся, катаемся». Все стали молча трудиться»

Наиль Якупов высказался относительно игры за «Авангард».

– Выступая за «Куньлунь», вы набрали всего 11 очков в 27 матчах, а после перехода в «Авангард» – уже 24 в 28 и занимаете пятое место в списке бомбардиров команды. Как удалось так быстро адаптироваться на новом месте?

– В бытовом плане было несколько легче, ведь ранее уже защищал цвета «ястребов» и знал город.

Поэтому оставалось лишь войти в какую-никакую струю. Да, в процессе сезона у «Авангарда» менялось руководство, исполнители, но от нас это не зависело.

Было необходимо хорошо выполнять свою работу. Было много доверия, игрового времени.

А потом пришел новый главный тренер (Ги Буше – Спортс’‘), и на мое удивление не было ни одного хоккеиста, который ныл, говорил: «На фига мне это нужно? Мне тяжело. Так много тренируемся, катаемся». Все приняли новые методы и стали молча трудиться.

И сейчас команде помогают даже те люди, которые раньше были в тени. Все объединены одной общей целью. Нет слова «я», есть только «мы». Это очень важно, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .