«Авангард» продлил контракт с Якуповым на 2 года: «Доказывает, что характером и трудолюбием можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны клубу»
«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым.
Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года.
По ходу текущего сезона Якупов перешел в омский клуб из «Куньлуня». В «Авангарде» он набрал 22 (11+11) очка за 25 матчей при полезности «плюс 4».
«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством, можно добиться многого.
Именно такие лидеры нужны «Авангарду», и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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