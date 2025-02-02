«Авангард» продлил контракт с Якуповым на 2 года: «Доказывает, что характером и трудолюбием можно добиться многого. Именно такие лидеры нужны клубу»

«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым.

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года.

По ходу текущего сезона Якупов перешел в омский клуб из «Куньлуня». В «Авангарде» он набрал 22 (11+11) очка за 25 матчей при полезности «плюс 4».

«Якупов с первых же матчей после возвращения доказывает на собственном примере, что характером, трудолюбием, огромным желанием и, конечно же, мастерством, можно добиться многого.

Именно такие лидеры нужны «Авангарду », и по этой причине мы были рады продлить контракт с Наилем еще на два сезона», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .

«Авангард» – в режиме выживания: травмированы 8 игроков!