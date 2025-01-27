Да Коста набрал очки в 7-м матче подряд. У форварда «Автомобилиста» 10+34 в 49 играх сезона

Стефан Да Коста набрал очки в 7 матчах подряд.

Нападающий «Автомобилиста » сделал передачу в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:4).

Он продлил свою результативную серию до 7 матчей.

На этом отрезке Стефан Да Коста набрал 8 (2+6) баллов.

Всего на его счету 44 (10+34) очка в 49 играх сезона-2024/25.