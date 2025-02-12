Гендиректор «Сибири» о Матче звезд КХЛ: «Около 50 млн затрачено правительством Новосибирской области. Это был большой праздник хоккея»

Гендиректор «Сибири» рассказал о затратах правительства на Фонбет Матч звезд КХЛ.

Мероприятие прошло в Новосибирске 8-9 февраля.

– Довольны ли тем, как прошел Матч звезд?

– Мое мнение совпадет с мнением большинства – это был большой праздник хоккея. Мы еще раз убедились, что в Новосибирске очень любят хоккей, понимают, ценят, с уважением относятся.

Одно дело, когда люди болеют за любимую команду, у меня лично были опасения: а кого будут поддерживать? Немного переживал за атмосферу на арене. Прошли игры, и все это оценили. Большое спасибо болельщикам, гостям города, участникам.

Все увидели, что мы можем проводить мероприятия на высоком уровне, это надолго останется в памяти у многих, в том числе у руководства лиги. Мы получили высокую оценку за проведение мероприятия.

– Можете конкретизировать, какой отзыв получили от КХЛ?

– Итоги будут подводиться в конце сезона, может быть, на совете руководителей клубов.

Пока могу только ссылаться на кулуарные речи. По логистике, размещению, питанию, культурной программе, брендированию арены все прошло, как планировалось.

– Какие основные сложности были с проведением?

– Большая группа людей этим занималась, был создан оперативный штаб при правительстве Новосибирской области. Особых сложностей не было, просто это нужно было все тщательно спланировать. Наверное, самое сложное было, что ребята прилетали из разных городов и улетали, соответственно, тоже.

До последних дней шли игры в чемпионате, те структуры, которые занимались организацией, билетами, до последних дней были в напряжении, мало ли кто-то получит травму. Но никого не оставили, сделали все вовремя, слаженно сработали.

Один из моментов, который тоже тянулся до последнего, – увеличение количества мест на арене. Тоже волновались, что за два-три дня не продадим билеты. Но все наши опасения не оправдались – буквально за час они все были раскуплены.

– Можете ли вы сказать, какая сумма была затрачена на проведение мероприятия?

– Сейчас не готов сказать, там слишком много факторов. Мы затрачивали, но лига и правительство получат какой-то доход с продажи сувенирной продукции и реализации билетной программы.

Сейчас все считается. Я знаю, что около 50 млн затрачено правительством Новосибирской области. Далее посчитается разница, и будет понятно, какая сумма была потрачена по итогу.

По многим моментам было так: заложена была определенная сумма, затем находили партнеров, которые получали рекламу и перекрывали затраты, – сказал генеральный директор «Сибири » Лев Крутохвостов.