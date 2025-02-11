22 680 зрителей посетили Матч звезд КХЛ, игроки забросили 73 шайбы. Был установлен рекорд России – 120 дронов поднялись надо льдом «Сибирь-Арены»
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Первый день турнира посетили 11 243 зрителя, второй – 11 437, что стало рекордом для «Сибирь-Арены», которая была специально расширена.
Хоккеисты показали самую высокую результативность за восемь лет – было заброшено 73 шайбы за четыре игры, а нападающий «Амура» и сборной дивизиона Чернышева Александр Гальченюк набрал 9 (2+7) очков. Все это является лучшими показателями результативности с 2017 года.
Кроме того, во время мероприятия надо льдом «Сибирь-Арены» в воздух поднялись 120 дронов, что стало новым рекордом России для закрытых помещений. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году в Татарстане – 100 дронов.
Все дроны в полете под музыку и анимацию выполняли сложные световые фигуры и анимацию – логотип КХЛ, надпись «All Star» и снежинку, символ «Сибири».
По итогам Фонбет Матча Звезд КХЛ-2025 на благотворительность было направлено 7,3 миллиона рублей – по 100 тысяч за каждую заброшенную на мероприятии шайбу.
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