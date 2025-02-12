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  • Гру про 1:3 от «Металлурга»: «Трактор» заслужил хотя бы один балл. У нас было 4-5 выходов «два в один», «три в один»
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Гру про 1:3 от «Металлурга»: «Трактор» заслужил хотя бы один балл. У нас было 4-5 выходов «два в один», «три в один»

Бенуа Гру проанализировал поражение «Трактора» от «Металлурга» (1:3).

– В этом матче то ли мы медленно начали, то ли «Металлург» быстро. Нужно держать в уме тот факт, что у нас отсутствуют два ключевых защитника. Мы думали, что это будет сигналом для других наших защитников проявить себя. Но с самого начала этого не случилось, и мы отставали в две шайбы в начале матча.

Однако хочу отметить, что ребята играли все лучше с течением встречи. Стоит отметить, что не все наши моменты были реализованы. У нас было порядка 4-5 выходов «два в один», «три в один», но все это вылилось лишь в один гол.

– Андрей Разин сказал, что дал выходной Силантьеву, который был на Матче звезд КХЛ. Не было ли у вас такого желания?

– Вы могли заметить, что сегодня не Фукале был стартовым вратарем, а Мыльников. У Шабанова и Кадейкина до этого был выходной.

И я не считал нужным подходить к кому-либо и говорить, что, ребята, вы сегодня не сыграете. Что касается отсутствия Зака, то мы заранее планировали, что сегодня сыграет Мыльников.

– После паузы вы проиграли «Амуру», сейчас проиграли «Металлургу». Команде вредно оставаться без вас?

– Не думаю, что здесь есть какая-то связь. На мой взгляд, в этом матче было много упорной борьбы, работы и, несмотря на то, что мы медленно начали, встреча шла волнообразно, и моменты были и у нас, и у соперника.

Если говорить честно, мы заслужили хотя бы один балл по этому матчу. Но так бывает, такие матчи в сезоне случаются.

– Сегодня дебютировал Глеб Иванов, хотя в «Челмете» есть более опытные игроки.

Глеб Иванов провел достаточно много матчей в КХЛ, и мы хотели посмотреть, как он впишется в нашу команду.

Знаете, когда под занавес регулярного чемпионата у вас появляется защитник и вы хотите на него посмотреть в вашей команде и в таком важном матче при своих болельщиках, то почему бы это не сделать.

– Что с Кэмпфером, Дроновым и Сафиным?

– Сафин пока не готов сыграть, надеюсь, что сыграет на выезде. Говоря о Стивене, то он уже катался. Будем завтра смотреть на его самочувствие, чтобы принимать какие-то решения.

Скорее всего, и Кэмпфер, и Дронов сыграют свои важные матчи уже после выездной серии. Но при этом я был бы очень рад, если бы они смогли присоединиться к нам на этом выезде.

Дронов пока не катается, у него был перерыв в шесть дней, и это очень важно, – сказал главный тренер «Трактора» Гру после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Трактора»
logoМеталлург Мг
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoЗак Фукале
logoОстап Сафин
logoСтивен Кэмпфер
logoГлеб Иванов
logoГригорий Дронов
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