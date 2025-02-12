«Металлург» прервал серию «Трактора» из 3 побед – 3:1. Команда Разина идет 5-й на Востоке, Гру – лидирует

«Трактор» уступил «Металлургу» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:3).

Команда канадского тренера Бенуа Гру проиграла впервые после трех побед подряд.

Ранее клуб из Челябинска уже обеспечил себе место в плей-офф. «Трактор » занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 56 матчей.

«Металлург » выиграл три из пяти последних матчей. Команда российского специалиста Андрея Разина набрала 68 очков после 54 игр и занимает 5-е место на Востоке.