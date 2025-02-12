«Металлург» прервал серию «Трактора» из 3 побед – 3:1. Команда Разина идет 5-й на Востоке, Гру – лидирует
«Трактор» уступил «Металлургу» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:3).
Команда канадского тренера Бенуа Гру проиграла впервые после трех побед подряд.
Ранее клуб из Челябинска уже обеспечил себе место в плей-офф. «Трактор» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 56 матчей.
«Металлург» выиграл три из пяти последних матчей. Команда российского специалиста Андрея Разина набрала 68 очков после 54 игр и занимает 5-е место на Востоке.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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