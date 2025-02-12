  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин про 3:1 с «Трактором»: «Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно – в первом периоде мы хорошо реализовали»
5

Разин про 3:1 с «Трактором»: «Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно – в первом периоде мы хорошо реализовали»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Трактором» (3:1).

– Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно. В первом периоде мы хорошо реализовали. Во втором при равной игре могли забить побольше, но хорошо, что пропустили всего одну шайбу.

Третий отрезок сыграли по заданию, много пришлось обороняться и не нарваться на контратаки. В концовке нарвались на одну опасную атаку. Хорошо, что выиграли.

– Можно сказать, что пауза пошла на пользу?

– Конечно на пользу. Отдохнули, поработали.

– Что с Силантьевым?

– Он не отдыхал. Там были перелеты, по 6-8 часов нахождения во дворце спорта, плюс ночной перелет обратно был с приключениями.

Они с Егором Яковлевым провели после этого всего одну тренировку. Просто Егор на опыте, а Димке дали отдохнуть, так как его есть кем заменить.

– В сравнении с прошлым матчем вы поменяли все тройки.

– Хочется придерживаться сыгранных сочетаний. Михайлиса перевели, но он большую часть прошлого и этого сезона играл с Юровым и Петуниным.

Гераськина поставили к Зернову и Канцерову, так как Силантьеву дали отдохнуть. Вовченко решили попробовать в связке с Джозефсом. Причин разных много. По игре все меняли и искали лучшие сочетания.

– Прошлый матч начинал Набоков, но его поменяли по ходу встречи на Смолина. Не думали сегодня его поставить первым номером?

– Нет.

– То есть была уверенность в Набокове?

– У нас и в прошлом матче была уверенность в Набокове. Просто столько залетело… Решили дать парню посмотреть хоккей со стороны, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Трактора»
logoТрактор
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoИлья Набоков
logoДмитрий Силантьев
logoЕгор Яковлев
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Локомотив» в гостях у минского «Динамо», «Трактор» уступил «Металлургу»
50сегодня, 16:30Live
«Металлург» прервал серию «Трактора» из 3 побед – 3:1. Команда Разина идет 5-й на Востоке, Гру – лидирует
23сегодня, 16:15
Рекомендуем
Главные новости
Племянника Макарова отправили под подписку о невыезде. Директор СШОР в Челябинске был задержан за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей
1 минуту назад
Юрист Анцелиович об отстранении России: «Полный бан – это справедливо, не было дискриминации, а сейчас есть определенная – кому-то разрешили участвовать в индивидуальных видах, а командным – нет»
432 минуты назад
Гендиректор «Сибири» о Матче звезд КХЛ: «Около 50 млн затрачено правительством Новосибирской области. Это был большой праздник хоккея»
447 минут назад
Гру про 1:3 от «Металлурга»: «Трактор» заслужил хотя бы один балл. У нас было 4-5 выходов «два в один», «три в один»
сегодня, 17:27
Сопин об уходе из «Динамо»: «Я принял сложное решение. Покидать родной клуб непросто, но пора провести время с семьей, отдохнуть, разгрузить голову»
9сегодня, 16:53
Вратарь «Реактора» забил гол в МХЛ. У 19-летнего Любалина также есть ассист в этом сезоне
5сегодня, 16:39
КХЛ. «Локомотив» в гостях у минского «Динамо», «Трактор» уступил «Металлургу»
50сегодня, 16:30Live
«Металлург» прервал серию «Трактора» из 3 побед – 3:1. Команда Разина идет 5-й на Востоке, Гру – лидирует
23сегодня, 16:15
Экхольм об игре против Макдэвида за сборные: «Он лучший в мире. Так хорош, динамичен, взрывоопасен, что нет реального сценария защиты»
1сегодня, 15:59
Ерыкалов о видео со Скворцовым: «Момент удара плохо видно, но были свидетели, что Роман упал не сам. Все произошло напротив областной администрации, надеюсь, виновных найдут и накажут»
7сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Школе «Сибири» присвоили имя Андрея Тарасенко
16 минут назад
Фукале не сожалеет о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Это не вопрос национальности. Выдающиеся хоккеисты показывают миру и спорту свое величие»
29 минут назад
Владислав Каменев: «Позиционирование через соцсети сейчас имеет большое значение, мне помогает супруга. Это никак не вредит, не отвлекает от хоккея»
сегодня, 16:59
Макдэвид про Экхольма: «Он играет жестко и будет так играть против меня в сборной. Я тоже собираюсь»
сегодня, 16:28
Каменев о наводнении в Орске: «Я им говорил: «Бросайте дом, нужно ехать к друзьям, куда вода не дошла». А они: «Как же мы дом бросим?» И так многие»
1сегодня, 15:34
Разин и судьи поприветствовали друг друга перед матчем «Металлурга» с «Трактором». Тренер ранее критиковал арбитров, которые не поздоровались с ним перед игрой
2сегодня, 14:59
Константинова о Ротенберге: «С большим удовольствием смотрю отрывки с его пресс-конференций. Это прикольно»
7сегодня, 13:59
Тарасенко – болельщикам «Сибири»: «Спасибо, что посетили матч памяти моего папы. Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Надеюсь, память о нем будет жива вечно»
2сегодня, 13:32
Ташуев о погоне Овечкина за Гретцки: «Интересно следить за гонкой планетарного масштаба. Событие для России и всех любителей хоккея грандиозное. Дай бог, чтобы Александра никто никогда не обошел»
9сегодня, 12:34
Шарипзянов о том, какое правило из футбола можно добавить в хоккей: «Если после пяти буллитов не забили, можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. На это было бы интересно посмотреть»
3сегодня, 10:58
Рекомендуем