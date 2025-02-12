Разин про 3:1 с «Трактором»: «Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно – в первом периоде мы хорошо реализовали»
– Хорошая игра, хоть и мало голов. Надо отметить вратарей, моментов было достаточно. В первом периоде мы хорошо реализовали. Во втором при равной игре могли забить побольше, но хорошо, что пропустили всего одну шайбу.
Третий отрезок сыграли по заданию, много пришлось обороняться и не нарваться на контратаки. В концовке нарвались на одну опасную атаку. Хорошо, что выиграли.
– Можно сказать, что пауза пошла на пользу?
– Конечно на пользу. Отдохнули, поработали.
– Что с Силантьевым?
– Он не отдыхал. Там были перелеты, по 6-8 часов нахождения во дворце спорта, плюс ночной перелет обратно был с приключениями.
Они с Егором Яковлевым провели после этого всего одну тренировку. Просто Егор на опыте, а Димке дали отдохнуть, так как его есть кем заменить.
– В сравнении с прошлым матчем вы поменяли все тройки.
– Хочется придерживаться сыгранных сочетаний. Михайлиса перевели, но он большую часть прошлого и этого сезона играл с Юровым и Петуниным.
Гераськина поставили к Зернову и Канцерову, так как Силантьеву дали отдохнуть. Вовченко решили попробовать в связке с Джозефсом. Причин разных много. По игре все меняли и искали лучшие сочетания.
– Прошлый матч начинал Набоков, но его поменяли по ходу встречи на Смолина. Не думали сегодня его поставить первым номером?
– Нет.
– То есть была уверенность в Набокове?
– У нас и в прошлом матче была уверенность в Набокове. Просто столько залетело… Решили дать парню посмотреть хоккей со стороны, – сказал главный тренер «Металлурга» Разин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
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