«Трактор» стал вторым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Гру – 1-я на Востоке

«Трактор» стал вторым участником Кубка Гагарина-2025.

После сегодняшнего поражения «Лады» от «Сибири » (1:4) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ челябинский клуб стал вторым участником плей-офф.

Команда под руководством Бенуа Гру занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 55 матчей.

«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ