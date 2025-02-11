«Трактор» стал вторым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Гру – 1-я на Востоке
«Трактор» стал вторым участником Кубка Гагарина-2025.
После сегодняшнего поражения «Лады» от «Сибири» (1:4) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ челябинский клуб стал вторым участником плей-офф.
Команда под руководством Бенуа Гру занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 55 матчей.
«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2025. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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