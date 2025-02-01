Самонов о переходе в СКА в 2019-м: «Система клуба на высшем уровне, одна из лучших в России, если не лучшая. Было ощущение, что я правильно двигаюсь»

Александр Самонов поделился воспоминаниями об игре за СКА.

– В 2019 году вы перешли в СКА. Как этот переход изменил вашу карьеру? Какие были первые впечатления от системы клуба?

– Конечно, переход был неожиданным, но я был рад. Было какое-то ощущение, что я правильно двигаюсь, что результат, пусть и промежуточный, хороший, раз заметили в топ-клубе.

Нужно было продолжать развиваться, тем более система клуба на высшем уровне, одна из лучших в России, если не лучшая.

– В СКА вы работали с тренером вратарей Рашитом Давыдовым. Какую роль он сыграл в вашем становлении?

– Я думаю, Рашит Абдулхакович сыграл основополагающую роль. Он был одним из тех тренеров, который очень многое мне дал. Особенно мне нравились нюансы работы с ним. Все всегда спокойно доносилось, все отрабатывалось без спешки.

Мы понимали, что процесс идет, и спокойно готовились к большему. Я стараюсь от каждого тренера брать что-то, что помогает мне становиться лучше.

– В команде тогда были такие вратари, как Магнус Хелльберг, Алексей Мельничук и Ярослав Аскаров. Насколько сильной ощущалась конкуренция?

– Конкуренция ощущалась. Система в команде была довольно строгой: результат был важен, и кроме победы ничего не принималось. Поэтому всегда приходилось показывать свой максимум, улучшать свою игру в каждом матче.

Но человеческие отношения были хорошими. С Магнусом мы поддерживали друг друга. Он играет, я играю, Леха Мельничук играет – без разницы. Мы всегда общались, поддерживали друг друга. Конкуренция была здоровой.

– В одном из интервью вы говорили: «В СКА мне было сложно, там огромная конкуренция». Что было самым трудным в борьбе за место в составе?

– Из-за отсутствия большого опыта я не всегда понимал некоторые нюансы. И опять же, повторюсь, что нужно было каждую игру показывать свой максимум. Это была тяжелая работа над собой, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.