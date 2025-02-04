Аскаров пропустил 3 шайбы после 17 бросков в круговом турнире 3 на 3 на Матче звезд АХЛ. Денисенко остался без очков
Ярослав Аскаров пропустил 3 шайбы после 17 бросков на Матче звезд АХЛ.
Мероприятие проходило в виде кругового турнира 3 на 3 с участием сборных дивизионов.
Тихоокеанский дивизион, за который выступали два россиянина – вратарь Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Барракуда») и форвард Григорий Денисенко («Хендерсон») – не смог выйти в финал.
Аскаров пропустил 3 шайбы в 3 матчах кругового турнира, отразив 14 бросков из 17 (второй вратарь команды Девин Кули пропустил 6 шайб, отразив 16 из 22 бросков). Денисенко остался без очков.
Победителем турнира стала команда Центрального дивизиона, обыгравшая в финале Атлантический (2:1 Б).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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