Аскаров отразил 29 из 30 бросков «Питтсбурга» (в том числе буллит) и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в сезоне и 1-я за 5 последних игр
Ярослав Аскаров отразил 29 из 30 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (2:1).
В третьем периоде Аскаров отразил штрафной бросок в исполнении форварда пенсильванцев Дрю О’Коннора.
Победа стала для 22-летнего россиянина 4-й в 12 играх в сезоне и первой за последние 5 матчей.
В этой регулярке Ярослав отражает в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,87.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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