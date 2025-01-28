Аскаров отразил 29 из 30 бросков «Питтсбурга» (в том числе буллит) и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в сезоне и 1-я за 5 последних игр

Ярослав Аскаров отразил 29 из 30 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (2:1).

В третьем периоде Аскаров отразил штрафной бросок в исполнении форварда пенсильванцев Дрю О’Коннора .

Победа стала для 22-летнего россиянина 4-й в 12 играх в сезоне и первой за последние 5 матчей.

В этой регулярке Ярослав отражает в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,87.