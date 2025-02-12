42-летний Ринне проведет матч в составе «Кемпеле», финский клуб поднимет его джерси под своды арены. Экс-вратарь «Нэшвилла» завершил карьеру в 2021-м

42-летний Пекка Ринне проведет матч в составе финского клуба «Кекко-Кетут».

В субботу, 15 февраля, голкипер сыграет в воротах «Кемпеле Кекко-Кетут» из пятого по значимости дивизиона Финляндии.

Перед матчем клуб поднимет джерси Ринне под своды арены.

Ринне родом из Кемпеле, он играл за молодежную команду «Кекко-Кетут».

Вратарь завершил карьеру в июле 2021 года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за «Нэшвилл ». Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков. На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

С 2023 года Ринне работает тренером по развитию и скаутом «Предаторс».