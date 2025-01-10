Василевский вышел на 8-е место по числу побед в НХЛ среди вратарей из Европы (311), обогнав Лехтонена
Андрей Василевский вышел на 8-е место по победам среди вратарей из Европы в НХЛ.
Вратарь «Тампы» отразил 27 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1).
В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 18 побед в 31 матче, за карьеру в лиге – 311 в 508 играх.
Он вышел на чистое 8-е место в истории лиги по числу побед среди европейских вратарей, обогнав Кари Лехтонена (Финляндия, 310 в 649).
Выше идут Хенрик Лундквист (Швеция, 459 в 887), Сергей Бобровский (Россия, «Флорида», 414 в 728), Доминик Гашек (Чехия, 389 в 735), Пекка Ринне (Финляндия, 369 в 683), Евгений Набоков (Россия, 353 в 697), Николай Хабибулин (Россия, 333 в 799) и Миикка Кипрусофф (Финляндия, 319 в 623).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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