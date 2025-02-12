Карпухин об 1:3 от «Динамо»: «СКА старался показать красивый хоккей. Мы играли в передачу, а нужно было больше бросать, обострять и искать рабочие голы»
Илья Карпухин подвел итоги матча СКА против «Динамо» (1:3).
– Мы старались показать красивый хоккей, в передачу играли. А нужно было больше бросать, обострять ситуацию, закапывать шайбу на пятачке и искать рабочие голы. Если бы забросили пару таких рабочих шайб, нам было бы проще.
– Вы можете встретиться с «Динамо» в начале плей-офф, готовы к такой серии?
– Готовы играть с «Динамо», но плей-офф – это вообще другие игры, поэтому не будем загадывать, на кого выйдем. Нам все равно с кем играть, просто будем идти шаг за шагом от матча к матчу, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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