Карпухин об 1:3 от «Динамо»: «СКА старался показать красивый хоккей. Мы играли в передачу, а нужно было больше бросать, обострять и искать рабочие голы»

Илья Карпухин подвел итоги матча СКА против «Динамо» (1:3).

– Мы старались показать красивый хоккей, в передачу играли. А нужно было больше бросать, обострять ситуацию, закапывать шайбу на пятачке и искать рабочие голы. Если бы забросили пару таких рабочих шайб, нам было бы проще.

– Вы можете встретиться с «Динамо» в начале плей-офф, готовы к такой серии?

– Готовы играть с «Динамо », но плей-офф – это вообще другие игры, поэтому не будем загадывать, на кого выйдем. Нам все равно с кем играть, просто будем идти шаг за шагом от матча к матчу, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.