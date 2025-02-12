Макэвой о Годро: «Все знают, что он значил для хоккея США. Он с нами, со сборной. Мы хотим почтить его память»

Чарли Макэвой поделился мыслями о Джонни Годро.

В августе форварда «Коламбуса » Джонни Годро и его брата Мэтью насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах.

С 12 по 20 февраля пройдет Турнир Четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ. Джерси с фамилией Годро и номером 13 висит на стене в раздевалке сборной США.

«Мы все уже знаем, ради чего мы играем и как хотим почтить его память.

Он всегда рядом с нами, он здесь. Он с этой командой, все здесь так или иначе знают его и то, что он значил для хоккея США, что он значил для хоккея», – сказал защитник сборной США и «Бостона » Чарли Макэвой .

Джонни Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. В НХЛ он выступал за «Калгари » и за «Коламбус».