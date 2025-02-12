Макэвой о Годро: «Все знают, что он значил для хоккея США. Он с нами, со сборной. Мы хотим почтить его память»
Чарли Макэвой поделился мыслями о Джонни Годро.
В августе форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэтью насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах.
С 12 по 20 февраля пройдет Турнир Четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ. Джерси с фамилией Годро и номером 13 висит на стене в раздевалке сборной США.
«Мы все уже знаем, ради чего мы играем и как хотим почтить его память.
Он всегда рядом с нами, он здесь. Он с этой командой, все здесь так или иначе знают его и то, что он значил для хоккея США, что он значил для хоккея», – сказал защитник сборной США и «Бостона» Чарли Макэвой.
Джонни Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. В НХЛ он выступал за «Калгари» и за «Коламбус».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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