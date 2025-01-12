Годро, Игинла, Джиордано и Мэттью Ткачак вошли в 1-ю сборную «Калгари» за 25 лет, Монахан, Фанюф и Маркстрем – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Калгари»
Нападающие: Джонни Годро, Джером Игинла, Мэттью Ткачак;
Защитники: Марк Джиордано, Робин Регир;
Вратарь: Миикка Кипрусофф.
Вторая команда «Калгари»
Нападающие: Микаэль Баклунд, Крэйг Конрой, Шон Монахан;
Защитники: Расмус Андерссон, Дион Фанюф;
Вратарь: Якоб Маркстрем.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
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