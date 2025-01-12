Годро, Игинла, Джиордано и Мэттью Ткачак вошли в 1-ю сборную «Калгари» за 25 лет, Монахан, Фанюф и Маркстрем – во 2-ю

Джонни Годро и Мэттью Ткачак вошли в 1-ю сборную «Калгари» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Калгари»

Нападающие: Джонни Годро , Джером Игинла , Мэттью Ткачак ;

Защитники: Марк Джиордано , Робин Регир;

Вратарь: Миикка Кипрусофф .

Вторая команда «Калгари»

Нападающие: Микаэль Баклунд , Крэйг Конрой, Шон Монахан ;

Защитники: Расмус Андерссон, Дион Фанюф ;

Вратарь: Якоб Маркстрем .

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.