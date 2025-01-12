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  • Годро, Игинла, Джиордано и Мэттью Ткачак вошли в 1-ю сборную «Калгари» за 25 лет, Монахан, Фанюф и Маркстрем – во 2-ю
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Годро, Игинла, Джиордано и Мэттью Ткачак вошли в 1-ю сборную «Калгари» за 25 лет, Монахан, Фанюф и Маркстрем – во 2-ю

Джонни Годро и Мэттью Ткачак вошли в 1-ю сборную «Калгари» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Калгари»

Нападающие: Джонни Годро, Джером Игинла, Мэттью Ткачак;

Защитники: Марк Джиордано, Робин Регир;

Вратарь: Миикка Кипрусофф.

Вторая команда «Калгари»

Нападающие: Микаэль Баклунд, Крэйг Конрой, Шон Монахан;

Защитники: Расмус Андерссон, Дион Фанюф;

Вратарь: Якоб Маркстрем.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДион Фанюф
logoМэттью Ткачак
logoМикаэль Баклунд
logoМарк Джиордано
logoЯкоб Маркстрем
logoКрэйг Конрой
logoШон Монахан
logoРобин Регир
logoДжером Игинла
logoМиикка Кипрусофф
logoКалгари
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logoНХЛ
logoДжонни Годро
logoРасмус Андерссон
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