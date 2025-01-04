Молодежная сборная США выделила место для Годро в раздевалке на МЧМ. Там будет висеть свитер и табличка с его именем

Молодежная сборная США почтила память Джонни Годро.

В августе форварда «Коламбуса» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уровень алкоголя в его крови составлял 0,087 промилле. Это выше установленного законом предела в 0,08.

Молодежная сборная США в память о Годро выделила ему место в раздевалке команды во время молодежного чемпионата мира. Там будет висеть его свитер и табличка с его именем.

Фото: x.com/usahockey

Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран «Калгари» в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.