«Калгари» и «Коламбус» почтили память Джонни Годро. Члены семьи сделали символическое вбрасывание
«Калгари» и «Коламбус» почтили память Джонни Годро.
«Флэймс» обыграли «Блю Джекетс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра была посвящена памяти Джонни Годро и Мэттью Годро, которые погибли в августе после того, как их сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Специальными гостями матча стали члены семьи Годро.
Отец Джонни Гай, мама Джейн, жена Мередит и двое детей, а также сестры Кристен и Кэти – они вышли в центр площадки для символического вбрасывания, в котором приняли участие Шон Монахан и Микаэль Баклунд.
Фото: NHLFlames
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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