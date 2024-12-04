«Калгари» и «Коламбус» почтили память Джонни Годро. Члены семьи сделали символическое вбрасывание

«Калгари» и «Коламбус» почтили память Джонни Годро.

«Флэймс» обыграли «Блю Джекетс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Игра была посвящена памяти Джонни Годро и Мэттью Годро, которые погибли в августе после того, как их сбила машина во время прогулки на велосипедах. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Специальными гостями матча стали члены семьи Годро.

Отец Джонни Гай, мама Джейн, жена Мередит и двое детей, а также сестры Кристен и Кэти – они вышли в центр площадки для символического вбрасывания, в котором приняли участие Шон Монахан и Микаэль Баклунд.

Фото: NHLFlames