Быков о Ротенберге: «Только он сам знает, принимать предложения от других клубов или нет. СКА – амбициозный проект, ставящий на молодежь. Создание команды-победителя может занять не один сезон»
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 6-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Почему в СКА так не хватает стабильности?
– У СКА очень молодой состав, а для молодежи характерна нестабильность. Пока они наберутся необходимого опыта, эти «качели» будут время от времени. Чтобы была стабильность, важна очень тщательная работа тренерского штаба и опыт от большого количества матчей. Нужна терпеливая и кропотливая работа всего клуба.
– Видите ли вы Романа Ротенберга в другой команде, кроме СКА?
– Предложения из других клубов могут приходить, но только он сам знает, принимать их или нет. Так как СКА – это амбициозный проект, который делает ставку на молодежь, то это может занять не один сезон, чтобы создать команду-победитель.
– Как вы думаете, если Ротенберг выиграет Кубок Гагарина со СКА, могут ли ему поступить предложения?
– Всегда интересно не только завоевать кубок, но и подтверждать его «принадлежность» от сезона к сезону! Но у всех амбиции разные и все может быть, – сказал бывший тренер СКА и сборной России.
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