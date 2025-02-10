Черкас о посещаемости СКА: «Люди живут хоккеем, это заслуга Ротенберга. Пик интереса в Петербурге приходится на время, когда вышел на первые роли Роман Борисович, его медийность и прочие качества»

Сергей Черкас высказался о медийности Романа Ротенберга.

– Если СКА снова не выиграет Кубок Гагарина под началом Романа Ротенберга, его могут уволить, как думаете? Или примут в расчет то, что при нем команда собирается аншлаги на домашних матчах, вокруг нее ажиотаж? Он его тоже создает как тренер?

– Сто процентов. И тут ничего смешного. Я работал с командой с 1992 года. И когда мы только пришли, невозможно было собрать народ на трибунах. А теперь все удивляются: по 20 тысяч и больше посещают «СКА-Арену».

И даже независимо от результатов. Люди просто живут хоккеем, он им интересен. И это заслуга прежде всего Ротенберга. Такого раньше и близко не было.

Я работал и с Николаем Пучковым, и с Борисом Михайловым , дальше пришел «Газпром», были разные тренеры. Но пик интереса к хоккею в Петербурге приходится на то время, когда в СКА вышел на первые роли Ротенберг, его медийность и прочие качества. Это факты, от них никуда не денешься.

– То есть, надо еще подумать, увольнять ли такого тренера из СКА по итогам сезона, как бы тот ни закончился?

– Да, конечно. Надо дождаться результата. Но спрос будет серьезный, Роман Борисович не первый год работает с командой, – сказал бывший вратарь СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас.