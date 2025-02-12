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Ротенберг об идее отметить 10-летие первой победы СКА в Кубке Гагарина: «Давайте обсудим. При счете 0-3 нас уже списали со счетов. Это такой спортивный подвиг нашей команды»

Роман Ротенберг высказался об идее отметить 10-летие 1-й победы СКА в КГ.

В 2015 году клуб из Санкт-Петербурга впервые стал обладателем главного трофея КХЛ, обыграв в финале «Ак Барс» (4-1). В финале Западной конференции Кубка Гагарина СКА прошел ЦСКА (4-3 после 0-3). 

– Вы упомянули церемонию чествования чемпионской команды «Динамо». Надвигается десятилетие первой победы СКА в Кубке Гагарина. Возможно ли, что вы проведете подобную церемонию? Понятно, что 10 лет – это хоть и красивая цифра, но, может быть, слишком мало, это не 20 лет, не 25. Возможно ли, что вы подобную церемонию проведете до завершения сезона или подождете окончания плей-офф?

– Эту тему еще не поднимали, но давайте вместе подумаем, обсудим этот вопрос. Думаю, что надо выразить благодарность нашим всем болельщикам, всем, кто нас поддерживает. Первая победа, она всегда самая сложная. Мы все помним, как при счете 0-3 [в финале Западной конференции] нас уже списали со счетов.

Никто не рассчитывал на нашу победу в принципе. Это такой спортивный подвиг нашей команды, игроков, тренерского штаба – всех вместе. Поэтому, конечно, мы этот вопрос обсудим, подумаем на эту тему.

Но в это же время сейчас нам главное – сконцентрироваться, чтобы в этом сезоне добиться победы и порадовать наших болельщиков. Для СКА есть всегда только одно место – первое место. СКА будет всегда стремиться только побеждать, – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо» (1:3). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
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