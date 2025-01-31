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Ротенберг поздравил Миллера с 63-летием: «Успех СКА неразрывно связан с ПАО «Газпром» и лично Алексеем Борисовичем. От триумфов России на ЧМ и ОИ-2018 до побед на КПК – этот путь мы прошли вместе»

Роман Ротенберг поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Сегодня председателю правления ПАО «Газпром» исполнилось 63 года. Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Миллера и посвятил ему победу над «Спартаком» (4:3 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Сегодня день рождения отмечает Алексей Борисович Миллер! От всей души поздравляю с этим замечательным праздником!
История успехов СКА неразрывно связана с ПАО «Газпром» и лично с Алексеем Борисовичем.

Два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, золото чемпионата России, два Кубка Харламова и огромный вклад в успехи национальной сборной – от триумфов на чемпионате мира и Олимпиаде-2018 до успешных выступлений на Кубках Первого канала. Этот путь мы прошли рука об руку с Алексеем Борисовичем.

Поддержку ПАО «Газпром» и Алексея Миллера мы ощущаем ежедневно, и это не преувеличение. Алексей Борисович лично дает напутствие на чемпионат, а по ходу сезона посещает наши матчи.

Как верно Вы нам сказали перед стартом сезона в «Лахта Центре»: «Правильно поставленная цель – половина успеха». Мы благодарны за все возможности, которые для нас созданы, очень ценим теплое отношение к СКА и сделаем все, чтобы оправдать Ваше доверие.

Алексей Борисович, спасибо за все, что вы делаете для нашего клуба и для развития спорта в целом – не только в родном городе, а во всей стране. Ваша вера в нас, ваша поддержка и стратегическое мышление помогают нам двигаться вперед и покорять новые вершины. Конечно же, сегодняшнюю важную победу в Москве мы посвящаем Вам!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых успехов во всех начинаниях! Пусть каждый день приносит радость, а все задуманное с легкостью воплощается в жизнь.

С днем рождения, Алексей Борисович! Впереди у СКА еще много побед, которыми мы будем радовать Вас и всех наших болельщиков!» – написал Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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