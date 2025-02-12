«Сочи» посвятил матч с «Нефтехимиком» участникам устранения последствий разлива мазута на побережье Анапы
«Сочи» посвятил матч с участникам устранения последствий разлива мазута.
Во вторник сочинцы обыграли «Нефтехимик» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сегодняшний матч против «Нефтехимика» мы посвящаем людям, которые участвуют в устранении последствий разлива мазута на побережье Анапы.
На символическое вбрасывание мы пригласили председателя Сочинского географического общества, руководителя сочинского штаба по спасению птиц Александра Зобнина.
Спасибо за вашу благородную работу! 🫶» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Сочи».
«Нефтехимик» в поддержку очистки Черного моря после разлива мазута сыграет с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» под лозунгом «Спасаем море»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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