«Сочи» посвятил матч с «Нефтехимиком» участникам устранения последствий разлива мазута на побережье Анапы

«Сочи» посвятил матч с участникам устранения последствий разлива мазута.

Во вторник сочинцы обыграли «Нефтехимик» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сегодняшний матч против «Нефтехимика » мы посвящаем людям, которые участвуют в устранении последствий разлива мазута на побережье Анапы.

На символическое вбрасывание мы пригласили председателя Сочинского географического общества, руководителя сочинского штаба по спасению птиц Александра Зобнина.

Спасибо за вашу благородную работу! 🫶» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Сочи ».

«Нефтехимик» в поддержку очистки Черного моря после разлива мазута сыграет с «Металлургом», «Витязем» и «Ладой» под лозунгом «Спасаем море»