Ротенберг об удалении Кузнецова при игре «6 на 4»: «Мы ввели жесткие штрафы, это подводит команду. За 15 лет работы в СКА не помню такой ситуации, такие вещи расстраивают»

Роман Ротенберг заявил, что в СКА ввели жесткие штрафы для игроков за удаления.

Петербургский клуб проиграл «Динамо » со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В конце третьего периода форвард СКА Евгений Кузнецов был удален за задержку соперника, петербуржцы при этом играли в большинстве – 6 на 4.

– Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после длительного отсутствия. Не показалось ли вам, что он был слишком эмоционален? Постоянные стычки и в итоге удаление в чужой зоне в тот момент, когда СКА мог вернуться в игру. Словно перегорел, хотя столько поиграл в своей карьере.

– Думаю, что разделяю эмоции болельщиков. Полностью с вами согласен. Все эмоции и всю свою энергию нужно направлять в правильное русло, на взятие ворот и на команду. Лишние эмоции не нужны. И эти удаления нам точно не нужны.

У нас был очень серьезный разговор с командой на эту тему. Мы ввели штрафы! Мы раньше такого не делали. У нас очень хорошее взаимопонимание с командой.

Но у нас скоро плей-офф. Поэтому мы ввели очень жесткие штрафы за такие удаления, когда подводят команду. Мы не имеем права.

Честно, я не помню. Может быть, вы помните, но на моей памяти за 15 лет работы в СКА у нас точно не было такой ситуации, чтобы хоккеист получал удаление, когда мы играем «шесть на четыре». Честно могу сказать, что вот такие вещи очень сильно расстраивают.

Но мы можем это улучшить и убрать такие вещи. Там не только Кузнецов, но и Алистров удалился. Поэтому мы должны все это улучшить и направить энергию в правильное русло, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о травмах в СКА: «Против нас с большим настроем выходят. Нам нужно быть злее, идти до конца, бить первым, как учила ленинградская улица»