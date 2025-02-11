Александр Овечкин: «Где смотреть пресс-конференции Ротенберга? В Америке не показывают. Если Роман подарит свою клюшку, посмотрю с удовольствием. Но забивать буду своей»

Александр Овечкин высказался относительно собственной клюшки.

– Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Александр Овечкин – такой большой профи, что изобрел свою клюшку. И поэтому забивает так много голов». Это в самом деле ваш лайфхак?

– Роман, как обычно, разрывает новостные заголовки (улыбается). Все свои секреты не расскажу.

Но одно только замечу: да, у меня своя клюшка. И, как я слышал, Ротенберг тоже сделал свою клюшку. Если он мне свою клюшку подарит, я ее посмотрю с удовольствием.

Но буду забивать голы своей.

– Вы смотрите пресс‑конференции Ротенберга? Это уже явление в российском хоккее.

– А где мне их смотреть? К сожалению, их пока в Америке не показывают, – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин.

Ротенберг рассказал о клюшках под брендом «Красная машина»: «По качеству не уступаем Bauer и CCM. Спасибо Овечкину за пример. Великий нападающий вдохновил нас на работу» .