У СКА 2 поражения в 3 последних матчах. Команда Ротенберга – 6-я на Западе
СКА проиграл 2 из 3 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпело поражение от «Динамо» (1:3) в выездном матче.
Таким образом, СКА имеет в активе 67 очков в 54 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
У «Динамо» 3 победы в 5 последних матчах. Команда тренера Алексея Кудашова идет 2-й на Западе, набрав 70 очков в 53 играх.
Ротенберг поменял Мойсевича на Заврагина после 3-й шайбы от «Динамо». Это 14-я замена вратарей СКА в сезоне
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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