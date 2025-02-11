Зубов про 1:4 от «Сибири»: «Лада» во 2-м периоде хорошо накладывала звенья, соперник отбрасывался, держал жесткий бокс. Но под воротами нам по-другому надо было сыграть»
Клуб из Тольятти потерпел поражение со счетом 1:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра была посвящена памяти Андрея Тарасенко.
«Игра в неравных составах предопределила исход матча. Одни свое забили, другие – нет. Можно сказать, что против большинства «Сибири» не надо удаляться, но такие удаления были, что второй раз подобное повторить трудно.
Во втором периоде мы хорошо накладывали звенья, соперник отбрасывался и держал жесткий бокс. Хотели увеличить количество бросков и увеличили, но под воротами по-другому надо сыграть.
Андрей Владимирович Тарасенко был человеком с большой буквы. Увидел его жену, маму. Он был очень преданным сыном для своих родителей, буквально боготворил их. Отца однажды назвал человеком года.
Семья у Андрея была на первом месте, он и сыновей таких воспитал! У меня два сына, у него два, брали лед и вместе занимались с ними», – сказал Зубов.
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