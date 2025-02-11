Епанчинцев о 4:1 с «Ладой»: «Благодарен ребятам, «Сибирь» не имела права проиграть в день памяти Андрея Тарасенко! Вчера посмотрели фильм – мы мужики, но слезы наворачивались»
Клуб из Новосибирска одержал победу со счетом 4:1 в домашнем мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра была посвящена памяти Андрея Тарасенко.
«Разные периоды получились. Все прекрасно видели, второй мы полностью провалили. Главный момент – это игра в неравных составах, что повлияло на результат.
В этот день, день памяти Андрея Владимировича Тарасенко, мы не имели права проиграть. Прекрасная атмосфера, родственники, друзья, много болельщиков, всем большое спасибо! Этот матч дорогого стоит, Андрей всегда в наших сердцах!
Благодарен ребятам за этот день, что победили. Не нужно было им напоминать, какой сегодня день. Они сами все прекрасно видят. Даже наоборот, такой запредельный настрой где-то мешал. Вчера, когда посмотрели фильм, подступило. Мы мужики, но слеза наворачивалась.
Участие в Фонбет Матче звезд КХЛ нашим игрокам пошло на пользу. Они опытные ребята, для каждого игрока это очень приятно. Эмоционально это точно помогает», – сказал Епанчинцев.
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