Епанчинцев о 4:1 с «Ладой»: «Благодарен ребятам, «Сибирь» не имела права проиграть в день памяти Андрея Тарасенко! Вчера посмотрели фильм – мы мужики, но слезы наворачивались»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Ладой».

Клуб из Новосибирска одержал победу со счетом 4:1 в домашнем мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра была посвящена памяти Андрея Тарасенко .

«Разные периоды получились. Все прекрасно видели, второй мы полностью провалили. Главный момент – это игра в неравных составах, что повлияло на результат.

В этот день, день памяти Андрея Владимировича Тарасенко, мы не имели права проиграть. Прекрасная атмосфера, родственники, друзья, много болельщиков, всем большое спасибо! Этот матч дорогого стоит, Андрей всегда в наших сердцах!

Благодарен ребятам за этот день, что победили. Не нужно было им напоминать, какой сегодня день. Они сами все прекрасно видят. Даже наоборот, такой запредельный настрой где-то мешал. Вчера, когда посмотрели фильм, подступило. Мы мужики, но слеза наворачивалась.

Участие в Фонбет Матче звезд КХЛ нашим игрокам пошло на пользу. Они опытные ребята, для каждого игрока это очень приятно. Эмоционально это точно помогает», – сказал Епанчинцев .