Тренер США Салливан о Турнире четырех наций: «Не только талант побеждает. Наша задача – стать командой. Нас не волнует, кто фаворит, а кто – нет. Нужно заслужить это»

Майк Салливан ответил на вопрос относительно ожиданий от сборной США.

Американская команда встретится против сборной Финляндии в первом матче Турнира четырех наций .

«Не только талант побеждает. Наша задача – стать командой. Нас не волнует, что думают люди о том, кто фаворит, кто не фаворит. Нужно заслужить это, начиная с первого матча. Вот как мы на это смотрим.

В каждой команде есть хоккеисты, способные переломить ход матча. В каждой команде есть очень хорошие защитники. На турнире сыграют четыре очень хорошие команды, которые будут соревноваться друг с другом», – сказал Майк Салливан .

Коннор – Айкел – Ткачак и Генцел – Мэттьюс – Хьюз – первые два звена США на тренировке перед Турниром четырех наций