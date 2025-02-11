Тренер США Салливан о Турнире четырех наций: «Не только талант побеждает. Наша задача – стать командой. Нас не волнует, кто фаворит, а кто – нет. Нужно заслужить это»
Майк Салливан ответил на вопрос относительно ожиданий от сборной США.
Американская команда встретится против сборной Финляндии в первом матче Турнира четырех наций.
«Не только талант побеждает. Наша задача – стать командой. Нас не волнует, что думают люди о том, кто фаворит, кто не фаворит. Нужно заслужить это, начиная с первого матча. Вот как мы на это смотрим.
В каждой команде есть хоккеисты, способные переломить ход матча. В каждой команде есть очень хорошие защитники. На турнире сыграют четыре очень хорошие команды, которые будут соревноваться друг с другом», – сказал Майк Салливан.
Коннор – Айкел – Ткачак и Генцел – Мэттьюс – Хьюз – первые два звена США на тренировке перед Турниром четырех наций
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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