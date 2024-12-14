Василевский о 10-летнем снижении среднего % вратарских сэйвов в НХЛ: «Парни перестали бросать ради броска. Все ищут идеальные моменты»

Андрей Василевский высказался об уменьшении процента вратарских сэйвов в НХЛ.

Средний процент отраженных бросков в лиге снижается на протяжении последних 10 лет – с 91,5% в сезоне-2014/15 до 90,0% в текущем.

«Мне кажется, что парни перестали бросать ради броска. Когда я пришел в лигу [в сезоне-2014/15], приходилось отражать в среднем по 30-35 бросков за матч.

Ты все время был вовлечен в игру, так было почти каждый вечер. Сейчас никто не хочет бросать наудачу. Все дело в качестве. Все ищут идеальные моменты для паса или броска.

Мне кажется, что все дело в подходе молодых игроков. Они очень талантливы и хорошо знают, что если бросать по воротам без траффика перед вратарем, то он поймает шайбу. И что потом? Свисток, игра остановлена, и никто их за это не похвалит.

Когда в игре становится больше ожидания, то это не идеальный сценарий. В голове много мыслей. Когда нет бросков, ты думаешь о том, как надо играть, вместо того, чтобы играть. А когда бросков много, то ты не успеваешь думать, а просто играешь. Очевидно, что это проще», – сказал вратарь «Тампы ».

Отметим, что среднее количество бросков за игру в НХЛ в этом сезоне (в сумме для обеих команд) снизилось до 57,4 с 60,6 в прошлом сезоне. В сезоне-2021/22 этот показатель составлял 63,3.

Кроме того, NHL EDGE фиксирует снижение количества дальних бросков – с 14,9 в среднем за игру в сезоне-2021/22 до 12,81 в текущем сезоне. За 4 сезона средний процент сэйвов при дальних бросках составляет 97%.