Третьяк – Губерниеву о санкциях Канады: «Хорошая компания. В руководстве есть женщина, которая была связана с бандеровцами – поэтому ввели против нас. Наступит момент, снимут»
Дмитрий Губерниев побеседовал с Третьяком в эфире «Матч ТВ». Комментатор и президент ФХР находятся в санкционном списке Канады.
– Представляете, как много канадцы знают про вас и еще про меня, потому что мы с вами товарищи по, с одной стороны, счастью, с другой, – наверное, по несчастью – мы под канадскими санкциями оба.
– И вы тоже? Ой. Хорошая компания. Может, все поменяется, снимут с нас [санкции].
– Как вообще вы, Третьяк, который в Канаде национальный герой, все это воспринимаете? Вам горько?
– Откровенно говоря, это неожиданно. Меня и Терешкову ввели в список позже, потому что там есть в руководстве женщина, которая, по‑моему, была связана еще с бандеровцами в свое время, она не очень к нам хорошо относится, мягко говоря. Поэтому, наверное, [ввели санкции].
– Какую‑то поддержку вы оттуда получали, когда это решение было принято?
– Нет.
– Давайте мы их вместе засудим. Я вот собираюсь.
– Я не знаю, что нужно сделать, чтобы санкции сняли. Думаю, наступит такой момент, когда с нас и с вас снимут, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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