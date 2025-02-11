Третьяк – Губерниеву о санкциях Канады: «Хорошая компания. В руководстве есть женщина, которая была связана с бандеровцами – поэтому ввели против нас. Наступит момент, снимут»

Владислав Третьяк высказался о причинах попадания под санкции Канады.

Дмитрий Губерниев побеседовал с Третьяком в эфире «Матч ТВ ». Комментатор и президент ФХР находятся в санкционном списке Канады.

– Представляете, как много канадцы знают про вас и еще про меня, потому что мы с вами товарищи по, с одной стороны, счастью, с другой, – наверное, по несчастью – мы под канадскими санкциями оба.

– И вы тоже? Ой. Хорошая компания. Может, все поменяется, снимут с нас [санкции].

– Как вообще вы, Третьяк, который в Канаде национальный герой, все это воспринимаете? Вам горько?

– Откровенно говоря, это неожиданно. Меня и Терешкову ввели в список позже, потому что там есть в руководстве женщина, которая, по‑моему, была связана еще с бандеровцами в свое время, она не очень к нам хорошо относится, мягко говоря. Поэтому, наверное, [ввели санкции].

– Какую‑то поддержку вы оттуда получали, когда это решение было принято?

– Нет.

– Давайте мы их вместе засудим. Я вот собираюсь.

– Я не знаю, что нужно сделать, чтобы санкции сняли. Думаю, наступит такой момент, когда с нас и с вас снимут, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.