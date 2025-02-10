Владислав Третьяк: «Нас трудно запугать. Играем с Беларусью, Казахстаном, но больше не с кем. Африка плохо играет, в Китае еще слабые хоккеисты. Ребята должны знать, что институт сборной есть»
– Можете нарисовать две картины? Радостную и мрачную, к чему мы должны быть готовы.
– Нас трудно запугать – нам все равно надо готовиться. Когда‑то нас пустят обязательно и на чемпионат мира, и на Олимпийские игры.
К сожалению, наши возможности ограничены – мы играем с Беларусью и Казахстаном. И больше не с кем играть. Африка плохо играет, в Китае еще слабые хоккеисты. У нас выбора нет.
Но мы держим и юношескую, и молодежные команды. Ребята должны чувствовать, когда надевают майку сборной России. Должны знать, что есть институт сборной.
– Какой расклад для вас будет оптимальным с точки зрения нашего возвращения?
– Думаю, этот год мы не попадаем. А вот 2026‑й, Олимпиада и чемпионат мира – возможно. Если все сложится так, как мы хотим, – сказал Владислав Третьяк.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий