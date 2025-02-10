Владислав Третьяк: «Нас трудно запугать. Играем с Беларусью, Казахстаном, но больше не с кем. Африка плохо играет, в Китае еще слабые хоккеисты. Ребята должны знать, что институт сборной есть»

Владислав Третьяк высказался относительно отстранения России от турниров.

– Можете нарисовать две картины? Радостную и мрачную, к чему мы должны быть готовы.

– Нас трудно запугать – нам все равно надо готовиться. Когда‑то нас пустят обязательно и на чемпионат мира, и на Олимпийские игры.

К сожалению, наши возможности ограничены – мы играем с Беларусью и Казахстаном. И больше не с кем играть. Африка плохо играет, в Китае еще слабые хоккеисты. У нас выбора нет.

Но мы держим и юношескую, и молодежные команды. Ребята должны чувствовать, когда надевают майку сборной России. Должны знать, что есть институт сборной.

– Какой расклад для вас будет оптимальным с точки зрения нашего возвращения?

– Думаю, этот год мы не попадаем. А вот 2026‑й, Олимпиада и чемпионат мира – возможно. Если все сложится так, как мы хотим, – сказал Владислав Третьяк.