Скворцов не помнит, как получил травму головы в Новосибирске
Скворцов, которого госпитализировали в реанимацию, не представил сотрудникам полиции обстоятельства получения травмы головы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Заявление об избиении Скворцова в правоохранительные органы пока не поступало.
«Скворцов в сознании, в больнице оперативникам дали не так много времени на общение с ним. Сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы.
Предварительно, никакого криминала нет», – сообщил собеседник агентства.
Как сообщили в медучреждении, Скворцова перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии с самым современным оборудованием. При этом о динамике состояния комментатора пока говорить сложно.
В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
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