Скворцов не помнит, как получил травму головы в Новосибирске

Комментатор Роман Скворцов не помнит, как получил травму в Новосибирске.

Скворцов, которого госпитализировали в реанимацию, не представил сотрудникам полиции обстоятельства получения травмы головы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Заявление об избиении Скворцова в правоохранительные органы пока не поступало.

«Скворцов в сознании, в больнице оперативникам дали не так много времени на общение с ним. Сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы.

Предварительно, никакого криминала нет», – сообщил собеседник агентства.

Как сообщили в медучреждении, Скворцова перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии с самым современным оборудованием. При этом о динамике состояния комментатора пока говорить сложно.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .

