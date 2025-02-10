У Скворцова диагностировали ушиб мозга и гематому

У комментатора Романа Скворцова диагностировали ушиб мозга.

Ранее стало известно, что он попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля.

Медики диагностировали у госпитализированного комментатора ушиб мозга и гематому, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас Роман Скворцов проходит дополнительные обследования.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .

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