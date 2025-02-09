Трушков об Овечкине: «Все вратари говорят, что бросок у него нестандартный, бильярдный какой-то, иногда крученый. Этим он отличается, нестандартность своей»
Александр Трушков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– В чем магия Овечкина?
– Дай бог, чтобы он побил рекорд. Всей страной за него болеем. Он в потрясающей физической форме.
Игровое мышление. Все вратари говорят, что бросок у него нестандартный, бильярдный какой-то, иногда крученый. Вот этим он отличается, нестандартность своей. И ждем, когда уже, наконец, рекорд случится, – сказал вратарь «Лады» Александр Трушков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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