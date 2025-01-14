Зубов о 6:4 с «Динамо» Минск: «Результатом «Лада» довольна, качеством игры – нет. Сегодня против нас выступала сборная Беларуси, девять легионеров»

Павел Зубов подвел итоги матча «Лады» против «Динамо» Минск (6:4).

«Всех с победой, болельщиков и команду. Рады победе. Конечно, содержание не очень, но в нашем случае самое главное – это результат. Когда играешь плохо, но выигрываешь – нормально.

Когда играешь хорошо, но проигрываешь, это немножко давит. Поэтому всех с победой, хорошая команда против нас сегодня играла, национальная сборная Беларуси , девять легионеров. У нас из легионеров только Алтыбармакян и Шараканов .

Поэтому парням огромное спасибо, Сане Трушкову, который держал нас в игре, отличные сэйвы делал. Три дубля сегодня получилось. Готовимся к Нижнему.

Да, у нас сейчас проблемы с физической подготовкой. Можно сказать, играем от паузы к паузе, ждем паузу. Результатом, еще раз, довольны, качеством игры – нет. Но опять же, просели после выезда пятиматчевого, на Новый год не тренировались по регламенту. Нужна пауза, поработать, чтобы физические кондиции повысились.

С тренером Семеновым работаем, он дает свои рекомендации по вратарям. Принимаем решения перед каждым матчем. Завтра посмотрим, как Трушков себя чувствует.

Колтыгин опять получил травму, даже не доиграл вторую игру после прошлой травмы. В церковь надо сходить, наверное. Завтра будем смотреть, насколько это надолго. Пожелаем, чтобы ненадолго, он с больничного на больничный прыгает», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов .