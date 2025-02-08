Алексей Жамнов: «Уверен, Демидов будет играть в НХЛ. Для всей России это большой плюс. Такие ребята появляются редко. У него хорошие задатки, нет звездной болезни»
Алексей Жамнов высоко оценил уровень Ивана Демидова.
Алексей Жамнов возглавляет команду дивизиона Боброва, за которую выступает Иван Демидов на Фонбет Матче звезд КХЛ. 19-летний форвард СКА на драфте НХЛ-2024 был выбран клубом «Монреаль» под пятым номером.
«Впервые познакомился с ним так близко. Иван – очень хороший парнишка. И как игрок, и как человек. Мне, например, не важно, какой клуб он представляет. Для меня главное, что из себя представляет игрок как человек. У него хорошие задатки, нет никакой звездной болезни.
Он нормальный, адекватный парень. Надеюсь, он и далее будет расти, развиваться. Уверен, что он будет играть в НХЛ. Для всей России это большой плюс. Такие ребята появляются редко», – сказал тренер «Спартака».
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