Алексей Жамнов: «Уверен, Демидов будет играть в НХЛ. Для всей России это большой плюс. Такие ребята появляются редко. У него хорошие задатки, нет звездной болезни»

Алексей Жамнов высоко оценил уровень Ивана Демидова.

Алексей Жамнов возглавляет команду дивизиона Боброва, за которую выступает Иван Демидов на Фонбет Матче звезд КХЛ. 19-летний форвард СКА на драфте НХЛ-2024 был выбран клубом «Монреаль» под пятым номером.

«Впервые познакомился с ним так близко. Иван – очень хороший парнишка. И как игрок, и как человек. Мне, например, не важно, какой клуб он представляет. Для меня главное, что из себя представляет игрок как человек. У него хорошие задатки, нет никакой звездной болезни.

Он нормальный, адекватный парень. Надеюсь, он и далее будет расти, развиваться. Уверен, что он будет играть в НХЛ. Для всей России это большой плюс. Такие ребята появляются редко», – сказал тренер «Спартака».