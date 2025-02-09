Станислава Константинова о Матче звезд КХЛ: «Ждала Кузнецова, у меня была мечта попасть на игру НХЛ. Мне очень нравится хоккей»
Станислава Константинова рассказала о своем отношении к хоккею.
Она высказалась касательно Фонбет Матча звезд КХЛ.
«Я очень ждала Евгения Кузнецова, у меня была мечта попасть на игру НХЛ, потому что мне очень нравится хоккей.
Эта игра всегда динамичная, по поддержке она различается с фигурным катанием, несмотря на то что мы тут все на льду», – сказала бывшая фигуристка, а ныне тренер Станислава Константинова.
Напомним, обладатель Кубка Стэнли, нападающий СКА Кузнецов не принял участия в Матче звезд из-за травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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