Станислава Константинова о Матче звезд КХЛ: «Ждала Кузнецова, у меня была мечта попасть на игру НХЛ. Мне очень нравится хоккей»

Станислава Константинова рассказала о своем отношении к хоккею.

Она высказалась касательно Фонбет Матча звезд КХЛ .

«Я очень ждала Евгения Кузнецова , у меня была мечта попасть на игру НХЛ , потому что мне очень нравится хоккей.

Эта игра всегда динамичная, по поддержке она различается с фигурным катанием, несмотря на то что мы тут все на льду», – сказала бывшая фигуристка, а ныне тренер Станислава Константинова.

Напомним, обладатель Кубка Стэнли, нападающий СКА Кузнецов не принял участия в Матче звезд из-за травмы.