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Бабаев о восстановлении Кузнецова: «Евгений готов великолепно. Он тренируется по полной программе, все тесты сдает на самом высшем уровне»

Агент Евгения Кузнецова высказался о готовности игрока вернуться на лед.

Нападающий СКА не играет с 25 декабря из-за травмы.

«Евгений готов великолепно. Он тренируется по полной программе.

Все тесты сдает на самом высшем уровне», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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