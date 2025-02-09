Бабаев о восстановлении Кузнецова: «Евгений готов великолепно. Он тренируется по полной программе, все тесты сдает на самом высшем уровне»
Агент Евгения Кузнецова высказался о готовности игрока вернуться на лед.
Нападающий СКА не играет с 25 декабря из-за травмы.
«Евгений готов великолепно. Он тренируется по полной программе.
Все тесты сдает на самом высшем уровне», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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