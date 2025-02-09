Никитин о победе в игре за 3-е место Матча звезд: «Это стиль «Локомотива». Мастерство не пропьешь и не прокуришь. Сегодня ребята его показали»

Игорь Никитин высказался о победе в игре за 3-е место на Матче звезд КХЛ.

Дивизион Тарасова обыграл дивизион Харламова по буллитам со счетом 13:12.

– Ребята отдали все силы, которые остались после вчерашнего матча. Конечно, мы насладились атмосферой. Спасибо Новосибирску и болельщикам.

– Каков тренерский «втык» от Никитина в случае неудачного матча?

– Пытаемся по‑разному воздействовать. Ребята тоже привыкают к однообразию. Как со звездами поступать? С ними непросто, но интересно. Шипачеву однозначно кнут.

– Откуда такая феноменальная результативность?

– Это стиль ярославского «Локомотива». Мастерство, как говорится, не пропьешь и не прокуришь. Сегодня ребята его показали, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин , возглавляющий сборную дивизиона Тарасова.