Никитин о победе в игре за 3-е место Матча звезд: «Это стиль «Локомотива». Мастерство не пропьешь и не прокуришь. Сегодня ребята его показали»
Игорь Никитин высказался о победе в игре за 3-е место на Матче звезд КХЛ.
Дивизион Тарасова обыграл дивизион Харламова по буллитам со счетом 13:12.
– Ребята отдали все силы, которые остались после вчерашнего матча. Конечно, мы насладились атмосферой. Спасибо Новосибирску и болельщикам.
– Каков тренерский «втык» от Никитина в случае неудачного матча?
– Пытаемся по‑разному воздействовать. Ребята тоже привыкают к однообразию. Как со звездами поступать? С ними непросто, но интересно. Шипачеву однозначно кнут.
– Откуда такая феноменальная результативность?
– Это стиль ярославского «Локомотива». Мастерство, как говорится, не пропьешь и не прокуришь. Сегодня ребята его показали, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, возглавляющий сборную дивизиона Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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