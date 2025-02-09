Казанский о Матче звезд КХЛ: «Арена не в центре Новосибирска, метро есть, но станция не открыта. Почему так? Прогулки по морозу или долгое ожидание такси закаляют знаменитый сибирский характер!»

Денис Казанский высказался о неудобной логистике на Матче звезд КХЛ.

«Важное впечатление от хоккея в Новосибирске. Не только мы, но и все гости в легком недоумении. Мягко говоря. Есть сложные слова, но подчеркнуто спокойно сейчас.

Арена в некотором удалении от центра города. В ту сторону кинута ветка метро. Поезда мчатся мимо дворца. Но сама станция с оригинальным названием «Спортивная» так и не открыта. То есть метро есть, а станции нет.

С точки зрения здравого смысла – открываешь арену и прежде всего думаешь об удобстве зрителей, о логистике. Почему в Новосибирске вот так?

Какой-то мотив точно есть, существуют и логичные объяснения… но не так много заинтересованных и понимающих это удалось встретить. Примерно 0 человек.

С другой стороны, прогулки по крепкому морозу или долгое, трепетное ожидание, с качественным минусом, на улице такси, закаляют волю и характер! Тоже немаловажно. Знаменитый сибирский характер!» – написал спортивный комментатор.