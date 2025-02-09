Главный арбитр КХЛ: «Если ИИ будет помогать принимать правильные, справедливые решения, я буду только за»

Алексей Анисимов высказался о внедрении ИИ в судейство.

3 февраля главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил недовольство работой арбитров во время игры с «Салаватом» (4:6) и сказал : «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».

– Как вы относитесь к искусственному интеллекту?

– Если мы говорим про спорт, то его внедрение потихоньку приходит. Если вы пытаетесь спросить про внедрение ИИ в судейство, то к любым научно-техническим вещам отношусь хорошо.

У нас есть «военная комната» и, если ИИ будет помогать принимать правильные, справедливые решения, я буду только за. Но каждый должен заниматься своим делом, вот и все, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов.