Владимир Плющев: «Марченко бьет Ливо в голову, а он мог побить рекорд Мозякина. Нам нужны рутина, болото. Представляете, Овечкина вырубят ударом в голову? Руководство НХЛ уберут в отставку!»

Владимир Плющев высказался относительно реакции арбитров на удары в голову.

«Мне совершенно непонятна политика лиги в отношении ударов в голову. Весь мир давно с ними борется.

Флагманом, как часто бывало, выступила НХЛ . И в КХЛ уже много лет назад была такая установка: каждый удар карался удалением до конца игры. Минимум 2+10 минут.

А что теперь? Марченко умышленно бьет локтем в голову лучшего бомбардира и снайпера лиги Ливо. И получает только две минуты. Тем временем у Ливо сотрясение – он не играет. А ведь мог побить рекорд Сергея Мозякина .

Но нам, видимо, не нужны все эти рекорды, события, вокруг которых мы можем популяризировать лигу. Нам нужны рутина, болото. Сломали Кузнецова, Никишина , Ливо – хоккеистов, которые делают кассу. И с кем мы в итоге останемся?

Представляете, что Овечкина вырубят ударом в голову за 10 шайб до рекорда Гретцки? И виновному дадут только две минуты, а не 5-10 матчей? Да все руководство НХЛ уберут в отставку!

Я вижу в этом подходе влияние главного арбитра КХЛ (Алексея Анисимова – Спортс’‘).

Из-за его подходов мы скоро потеряем всех ведущих хоккеистов, поллиги перекалечат. Должна же быть за это какая-то ответственность», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.