Уилсон про свое опухшее лицо на шлеме Томпсона: «Хахахаха, это уже слишком. Это честь, конечно, хотя я бы выбрал другое фото»
Том Уилсон отреагировал на свое лицо на шлеме Логана Томпсона.
Ранее «Вашингтон» показал новый шлем голкипера с изображениями ведущих игроков в истории «Кэпиталз», включая Александра Овечкина. На задней части маски изображено опухшее лицо Тома Уилсона после попадания шайбы.
«Хахахаха, это уже слишком», – прокомментировал Уилсон под постом «Кэпиталз» в инстаграм.
«Ты вошел в историю», – ответил Томпсон.
«Это честь, конечно. Хотя я бы выбрал другое фото», – добавил Уилсон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMNB
