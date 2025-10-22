Уилсон про свое опухшее лицо на шлеме Томпсона: «Хахахаха, это уже слишком. Это честь, конечно, хотя я бы выбрал другое фото»

Том Уилсон отреагировал на свое лицо на шлеме Логана Томпсона.

Ранее «Вашингтон » показал новый шлем голкипера с изображениями ведущих игроков в истории «Кэпиталз», включая Александра Овечкина. На задней части маски изображено опухшее лицо Тома Уилсона после попадания шайбы.

«Хахахаха, это уже слишком», – прокомментировал Уилсон под постом «Кэпиталз» в инстаграм.

«Ты вошел в историю», – ответил Томпсон .

«Это честь, конечно. Хотя я бы выбрал другое фото», – добавил Уилсон.