Кирилл Воробьев побил рекорд Кубка Гагарина по числу блокшотов в среднем за матч – 4,31 броска. Он превзошел Шарипзянова и Покку

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев установил рекорд плей-офф КХЛ по блокам.

29-летний игрок заблокировал 69 бросков за 16 матчей этого Кубка Гагарина. Среднее значение составило 4,31 за игру.

Воробьев побил рекорд турнира по этому показателю.

Он обошел Дамира Шарипзянова (3,93 блокшота в сезоне-2022/23) и Вилле Покку (3,84 в сезоне-2018/19), оба – за «Авангард».

«Автомобилист» уступил в полуфинальной серии «Металлургу» (3-4) и завершил сезон.