Кирилл Воробьев побил рекорд Кубка Гагарина по числу блокшотов в среднем за матч – 4,31 броска. Он превзошел Шарипзянова и Покку

Теги Авангард Автомобилист КХЛ рекорды Кубок Гагарина Вилле Покка Дамир Шарипзянов Кирилл Воробьев Хоккей

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев установил рекорд плей-офф КХЛ по блокам.

29-летний игрок заблокировал 69 бросков за 16 матчей этого Кубка Гагарина. Среднее значение составило 4,31 за игру.

Воробьев побил рекорд турнира по этому показателю.

Он обошел Дамира Шарипзянова (3,93 блокшота в сезоне-2022/23) и Вилле Покку (3,84 в сезоне-2018/19), оба – за «Авангард».

«Автомобилист» уступил в полуфинальной серии «Металлургу» (3-4) и завершил сезон. 

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9 комментариев
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Воробьёв красавец, и играет не за рекорды а за команду. Синяк на синяке, защитную маску уже не снимает.
+3
0
+3
Ответ Илья Илья
Странный подсчёт. Можно сыграть 4 матча и с блокировать 20 бросков и в среднем ты будешь лучшим
попробовать не хочешь?
+3
0
+3
Так можно и с хоккеем закончить раньше времени.
+2
0
+2
Ответ Илья Илья
Странный подсчёт. Можно сыграть 4 матча и с блокировать 20 бросков и в среднем ты будешь лучшим
Как можно побить рекорд турнира, сделав результат за один матч, что ты несешь. Ты его игру видел вообще?
+1
0
+1
Ответ ввввввв
Как можно побить рекорд турнира, сделав результат за один матч, что ты несешь. Ты его игру видел вообще?
Так чтобы сравнивать, надо чтобы +- равное количество матчей было
0
0
0
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