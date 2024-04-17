Кирилл Воробьев побил рекорд Кубка Гагарина по числу блокшотов в среднем за матч – 4,31 броска. Он превзошел Шарипзянова и Покку
Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев установил рекорд плей-офф КХЛ по блокам.
29-летний игрок заблокировал 69 бросков за 16 матчей этого Кубка Гагарина. Среднее значение составило 4,31 за игру.
Воробьев побил рекорд турнира по этому показателю.
Он обошел Дамира Шарипзянова (3,93 блокшота в сезоне-2022/23) и Вилле Покку (3,84 в сезоне-2018/19), оба – за «Авангард».
«Автомобилист» уступил в полуфинальной серии «Металлургу» (3-4) и завершил сезон.