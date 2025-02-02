Бобровский провел 735-й матч в НХЛ и вошел в топ-25 в истории лиги, сравнявшись с Гашеком. Лидирует Бродер – 1266 игр
Сергей Бобровский провел 735-й матч в НХЛ и вошел в топ-25 в истории лиги.
Это достижение покорилось 36-летнему голкиперу в игре регулярного чемпионата против «Чикаго» (5:1).
Россиянин сравнялся с Домиником Гашеком по числу матчей в НХЛ. По этому показателю лидирует Мартин Бродер – 1266 игр.
Среди действующих вратарей Бобровский идет на третьем месте, уступая только Марку-Андре Флери из «Миннесоты» (1043 матча) и Джонатану Куику из «Рейнджерс» (796 игр).
Бобровский пропустил на 7-й секунде от «Чикаго». «Флорида» выиграла 5:1, россиянин отразил 24 броска из 25
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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