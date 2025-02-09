Сорокин пропустил 9 шайб в 2 проигранных матчах за 2 дня. Он отразил 28 бросков «Миннесоты» из 32, Деанджело забил автогол

Илья Сорокин пропустил 9 шайб в 2 проигранных матчах за 2 дня.

Вратарь клуба с Лонг-Айленда вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:6). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Илья пропустил 5 шайб, отразив 28 бросков из 32 – при пятой шайбе «Уайлд» защитник «Айлендерс» Тони Деанджело отправил шайбу в свои ворота, поэтому бросок сопернику не был засчитан.

Сорокин провел 2-й матч за 2 дня – 2 поражения при 9 пропущенных шайбах. До этого у него была победная серия из 7 игр при 7 пропущенных шайбах на отрезке.

В 40 играх в сезоне у него 20 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69.

Сорокин пропустил 4 шайбы от «Виннипега», отразив 23 из 27 бросков. Серия из 7 побед подряд прервалась

Деанджело забил автогол в матче с «Миннесотой», поразив ворота Сорокина с пятачка. Экс-защитник СКА завершил встречу с «минус 3»