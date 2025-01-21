Дорофеев забил 40 голов в 114 играх за «Вегас» – 4-й по скорости результат в истории клуба. Рекорд у Карлссона – 76 матчей

Павел Дорофеев забил 40 голов за «Вегас».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:5 Б) 24-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

Заброшенная шайба стала для него 40-й в карьере за клуб. Для этого Дорофееву понадобилось провести 114 матчей. По этому показателю он занял четвертое место в истории «Вегаса ».

Быстрее россиянина до этой отметки добирались только Вильям Карлссон (76 матчей), Джек Айкел (91 игра) и Макс Пачиоретти (110 матчей).