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  • Дорофеев забил 40 голов в 114 играх за «Вегас» – 4-й по скорости результат в истории клуба. Рекорд у Карлссона – 76 матчей
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Дорофеев забил 40 голов в 114 играх за «Вегас» – 4-й по скорости результат в истории клуба. Рекорд у Карлссона – 76 матчей

Павел Дорофеев забил 40 голов за «Вегас».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:5 Б) 24-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

Заброшенная шайба стала для него 40-й в карьере за клуб. Для этого Дорофееву понадобилось провести 114 матчей. По этому показателю он занял четвертое место в истории «Вегаса».

Быстрее россиянина до этой отметки добирались только Вильям Карлссон (76 матчей), Джек Айкел (91 игра) и Макс Пачиоретти (110 матчей).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВегас
logoДжек Айкел
logoНХЛ
logoМакс Пачиоретти
logoВильям Карлссон
logoПавел Дорофеев
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